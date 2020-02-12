مصر | "كوكتيل مخدرات وأسلحة".. ضبط 8 من تجار "الكيف" بالقاهرة (صور)

وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، و(مسجل شقي خطر "فرض سيطرة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1،240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).



ونجحت أيضا أجهزة الأمن في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).

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وكما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر")، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جراما" – مبلغ مالي).



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.