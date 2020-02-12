مصر | بعد 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة الجزئية، حبس 3 عاطلين مكونين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في حوادث سرقة متعلقات المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح ـ دائرة القسم، اشتبه في دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها.

وتبين أنهم كل من: "أ.م.ع" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 13780 لسنة2015م المرج "مخدرات" ( قائد ومالك الدراجة) و"ح.خ.ن" 23 سنة ميكانيكي سيارات، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركي الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح أبيض " مطواة "، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها ( مبلغ مالي 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض،ساعة يد، 2 هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية ).