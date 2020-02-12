مصر | ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الجيزة، القبض على عامل خراطة، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية، دون ترخيص.
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في الجيزة، أكدت قيام عامل خراطة - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزتهما: "فرد خرطوش - بندقية رش - 47 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالي - أجزاء وأدوات التصنيع".
وبمواجهته إعترف بقيامه بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.