مصر | ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في الجيزة، أكدت قيام عامل خراطة - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزتهما: "فرد خرطوش - بندقية رش - 47 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالي - أجزاء وأدوات التصنيع".

وبمواجهته إعترف بقيامه بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.