مصر | "أخفيا وفاتها".. شقيقان يستوليان على معاش والدتهما في بورسعيد

وورد بلاغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من مسئولي هيئة التأمين الاجتماعي ببورسعيد بقيام ورثة ( سيدة متوفاة ) بالاستيلاء على المعاش الخاص بها دون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها.



وأكدت التحـــريـــات، صحة الواقعة وقيام شقيقين - مقيمان بدائرة قسمي شرطة "الشرق والزهور" ببورسعيد بصرف المعاش الخاص بوالدتهما المتوفاة، عن طريق ماكينة الصراف الآلي الخاص بأحد البنوك فرع بور فؤاد وعدم إبلاغهما هيئة التأمينات الإجتماعية بواقعة الوفاة بالمخالفة للقانون.



وأمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.