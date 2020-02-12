مصر | إحالة متهم بسرقة شقة سكنية بالقاهرة لمحكمة الجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متهم بسرقة شقة سكنية بالقاهرة لمحكمة الجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، عاطلًا لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة شقة سكنية.

وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من المدعو "أحمد. ا. ز. ا"، 21 سنة، عامل، ومقيم شارع الجمهورية، دائرة قسم شرطة المرج، أنه حال تواجده بالشقة سكنه واستغراقه بالنوم فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية " حال تواجده داخل غرفة نومه، وما أن شاهده الأخير حتى قام بالقفز من شرفة غرفة النوم ولاذ بالفرار، واكتشف سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه، وسلسلة ذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو "أحمد. ع. ع. ا"، 40 سنة، عاطل، ومقيم شارع محمد نجيب مدينة الزهور ـ دائرة القسم.

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وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق "، وتم بإرشاده ضبط السلسلة المستولى عليها، وكذلك مبلغ مالي 2000 جنيه من متحصلات الواقعة.

وأضاف المتهم، أنه أنفق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويل أوراقه لمحكمة الجنح لمحاكمته.