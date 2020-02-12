مصر | تفريغ الكاميرات في حريق مبني كلية السياحة والفنادق بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ الكاميرات في حريق مبني كلية السياحة والفنادق بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة بمصر القديمة، التحقيقات في واقعة نشوب حريق داخل مبنى إداري بكلية السياحة والفنادق أمام مستشفى قصر العيني، كما طالبت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينه الحريق وأسبابه وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، وإرسال تقرير واف بذلك.

وكما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وارسال تقرير واف بها.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد نشوب النيران في غرفة الخزينة المالية في كلية سياحة وفنادق بمنطقة المنيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، تم كشف غموض الواقعة، وتبين أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة ولكنهم فشلا وارتكبا جريمتهم.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.