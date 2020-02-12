مصر | سقوط عصابة تثبيت المواطنين داخل "الميكروباص" في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة تثبيت المواطنين داخل "الميكروباص" في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين يستقلان سيارة "أجرة" ميكروباص "بدون لوحات خلفية"، وبحوزتهما فرد خرطوش و4 سلاح أبيض ومطواة بمنطقة النزهة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما، عقب استقلالهم السيارة المضبوطة صحبة المتهمان بدعوى توصيلهم آخرين.

وقام بالاشتراك معهم عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيداها، وأضافوا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.