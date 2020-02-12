أخبار مصر | مصادر بـ"التعليم": إقبال ضعيف من المؤهلات العليا على "التطوع بالتدريس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر بـ"التعليم": إقبال ضعيف من المؤهلات العليا على "التطوع بالتدريس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تتابع الآن ردود الأفعال حول ما أعلنته بشأن فتح باب التطوع في التدريس.



وأضافت المصادر إلى "الخليج 365"، أن الوزارة رصدت أن عددًا قليلًا من أصحاب المؤهلات العليا هم من يقبلون على التطوع وتصل النسبة لـ 10%، مشيرة إلى أن الوزارة حتى الآن لم تضع الشروط النهائية للتطوع ولكنها سوف تكون شروط حازمة وليست سهلة.

وأكدت، أن فكرة التطوع جاءت لحل مشكلة العجز في المعلمين مع وجود أزمة في الماليات الخاصة بالرواتب وغيره، وأن التطوع يرجع لرغبة المتقدم ولا يمكن إجباره عليه أو على شيء، بالإضافة إلى أن المتطوعين سوف تكون الأولوية الأولى في عملهم مساعدة معلم المادة أو العمل على سد الحصص الفارغة في الجداول المدرسة أو الحصص الاحتياطية.