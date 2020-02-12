أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تحسم أزمة أمانة الصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تحسم أزمة أمانة الصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، اليوم، اجتماعًا عصر اليوم؛ لبحث أزمة إعفاء أمين الصندوق السابق هشام يونس، على خلفية الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها.

ومن المقرر أن يحسم المجلس الأزمة في اجتماعه اليوم، وذلك على خلفية إسناد أمانة الصندوق للعضو مجمد سعد عبدالحفيظ، واعتذاره عنها وعن حضور أي اجتماعات مقبلة للمجلس، وذلك بسبب تزايد الخلافات الفترة الماضية.

وكان قد أعلن هشام يونس في بيان له أمس، أنه سيطعن على قرار مجلس النقابة بإعفائه من أمانة الصندوق.