أخبار مصر | السياحة والآثار: الكشف عن ٨٣ مقبرة أثرية في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: الكشف عن ٨٣ مقبرة أثرية في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار العاملة، عن ٨٣ مقبرة، أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن٨٠ مقبرة منها ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على أثاث جنائزي.

وأكد وزيري على أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن توابيت فخارية ترجع إلى فترة نقادة الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية، حيث لم يسبق الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية سوى في حالة واحدة تم الكشف عنها بواسطة البعثة البولندية بتل الفرخة.

ويعد هذا الكشف إضافة إلى تاريخ الموقع، حيث أنه يشير بشكل واضح إلى أن الموقع قد شهد كثافة في الاستيطان خلال عصر نقادة الثالث إلى جانب الكثافة التي شهدها خلال فترة بوتو، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المقابر التي تم الدفن فيها داخل توابيت من الفخار.