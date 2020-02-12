أخبار مصر | مدير "زايد التخصصي": نجاح جراحتين نادرتين لشاب وطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "زايد التخصصي": نجاح جراحتين نادرتين لشاب وطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إجراء جراحة نادرة وناجحة لمريض مصاب بسيلان الأنف للسائل الشوكي المخي، نتيجة شرخ بعظام قاع الجمجمة ونزول جزء من المخ وغشاء الأم الجافية المحيط للمخ داخل أعلى الأنف والذى يستدعى التدخل الجراحي السريع من خلال الجمجمة لإصلاح الأمالجافية وقاع الجمجمة.

وقال "هجرس" في تصريحات خاصة: إن الفريق الطبى لجراحة المخ والأعصاب، يرأسه الدكتور محمد عبدالهادى استشاري جراحة المخ والأعصاب، ويتكون من الأخصائيين دمحمد عماد، دمحمد حمدى، دمحمد محروس، إلى جانب فريق التمريض والفنيين.

وأضاف أن المريض خرج بكامل وعيه إلى غرفة عادية لاستكمال الملاحظة والعلاج، كما تم عمل جراحة لطفل يبلغ من العمر خمسة أشهر، لديه عيب خلقى بعظام الجمجمة، ما يؤثر على نمو المخ والقدرات العقليه للجسم وتم إجراء الجراحة لإصلاح عظام المخ ومنع تدهور نمو الطفل من طفل معاق ذهنيا إلى طفل طبيعي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الهادي والأخصائيين حسام الصياد، إبراهيم أبوالسعود، مضيفًا أن الطفل بحالة جيده.