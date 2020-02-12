أخبار مصر | مدرسة السعيدية بالجيزة الأولى على مستوى الجمهورية في "عزف الناي"

وحصلت "السعيدية" على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى حصول المدرسة على المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية، وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في العزف الفردي الناي.

وفي سياق منفصل، تتابع مدرسة السعيدية تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد فتح باب التظلمات للطلاب الذين امتحنوا ورقيًا.