أخبار مصر | مدرسة السعيدية بالجيزة الأولى على مستوى الجمهورية في "عزف الناي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة السعيدية بالجيزة الأولى على مستوى الجمهورية في "عزف الناي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تألقت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، والتي يديرها المربي حسين عبد الحكيم، في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية.
وحصلت "السعيدية" على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى حصول المدرسة على المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية، وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في العزف الفردي الناي.
وفي سياق منفصل، تتابع مدرسة السعيدية تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد فتح باب التظلمات للطلاب الذين امتحنوا ورقيًا.
وقال حسين عبد الحكيم مدير المدرسة، إن كل طالب سوف يحصل على حقه، منوهًا بأن التظلمات تنظر بعناية شديدة.
وأضاف مدير المدرسة، أن من لديه شكوى من امتحانات "التابلت" عليه التقدم بشكوى عبر "التابلت" الخاص به لتتولى وزارة التربية والتعليم حل مشكلته على الفور.