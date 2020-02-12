أخبار مصر | وزيرة الصحة تعلن موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تعلن موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأسبوعي، لبحث مختلف القضايا، منها خطة وزارة الصحة ضد فيروس شلل الأطفال، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي تحدثت عن خطة الوزارة نحو تحصين الأطفال ضد الفيروس.

وقالت الوزيرة: إن الجرعات الموجودة تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، معلنة بدء تنفيذ الحملة في منتصف مارس، التي تتكون من جرعتين.



وتابعت: يتم تطعيم الأطفال باستخدام تقنية الحقن الجزيئي 0.1 سم، ويكون الحقن "تحت الجلد" بالذراع الأيمن، مشيرة إلى الفصل بين الجرعتين بمدة لا تقل عن شهر.

