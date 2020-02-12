أخبار مصر | غدًا.. انطلاق مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا "خلق فرص للتعاون الإقليمي"، غدًا الخميس، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم.