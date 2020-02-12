أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة البرلمان" تطالب بإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة البرلمان" تطالب بإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة دائمة؛ لمواجهة الزيادة السكانية، وآثارها السلبية على التنمية.

وقالت "عطوة"، في بيان، اليوم الأربعاء: "إن وصولنا إلى مائة مليون داخل مصر حدث كبير، يعكس ارتفاع معدل الزيادة السكانية بشكل كبير، بما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة لتحقيق التنمية".

وأشارت، إلى ضرورة توجيه الدعم؛ لتكثيف جهود الوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة خطر الزيادة السكانية وبحث إجراءات هذا الشأن.

وأكدت النائبة، أن أولى خطوات مواجهة الزيادة السكانية هو بحث أسبابها الحقيقية، مثل الزواج المبكر والعادات الريفية والصعيد، مما يستوجب حملات توعوية قوية، وأيضا حوافز للأسر الملتزمة بالمعدلات المقبولة للإنجاب.