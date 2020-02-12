أخبار مصر | على طريقة "الكتعة".. سقوط عصابتين استغلتا الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة "الكتعة".. سقوط عصابتين استغلتا الأطفال في التسول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيلين عصابيين لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدتين، مقيمتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية وبصحبتهما طفلتين نجلتي زوج والدة إحداهما، وبمناقشتهما أقرت إحداهما باستغلال نجلتي زوج والدتها في أعمال التسول بمساعدة الثانية. وأضافا خلال التحقيقات، بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال والاتجار بهم عن طريق استخدامهم في أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع سيدتين مقيمتان بدائرة قسمي شرطة الشرابية، مدينة نصر أول بالقاهرة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية. Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم 4 أطفال أنجال إحدى المتهمات، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال الأولى والثانية أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم 4 أطفال أنجال إحدى المتهمات، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال الأولى والثانية أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام عاطل، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، 4 سيدات، مقيمات بدوائر أقسام شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، مدينة نصر أول والساحل بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم 3 أطفال أبناء إحدى المتهمات، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأول والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

