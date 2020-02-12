أخبار مصر | "الوظيفة بـ500 جنيه".. ضبط 2 بتهمة النصب على الأهالي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوظيفة بـ500 جنيه".. ضبط 2 بتهمة النصب على الأهالي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيفهم في مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطه، كما تم ضبط مسئول الأمن الإداري بالشركة مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبالغ مالي وبصحبتهما 7 أشخاص من المجني عليهم.



وبسؤالهم أقروا بأن المتهمين المضبوطين قاما بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالي 500 جنيه، عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم داخل البلاد، اتهموهما بالنصب عليهم.



وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم إيداها واعترفا بإدارة الشركة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

