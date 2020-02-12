أخبار مصر | "أخوه طرده".. إنقاذ مسن ونقله لدار رعاية في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخوه طرده".. إنقاذ مسن ونقله لدار رعاية في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلامأوى التابع للوزارة، التعامل مع بلاغ يفيد بوجود رجل يفترش الشارع بحي حلوان، وتوفير كافة الحماية والرعاية.

على الفور قام الفريق بالتحرك فورًا وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يدعى "أ.ب"، 53 عامًا، طرد من المنزل على يد الأخ بهدف الاستيلاء على المعاش الخاص به.

وقام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة والإسعافات الأولية، وإيداع المواطن بمؤسسة عقيلة السماع بحلوان.

ويتلقي فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.