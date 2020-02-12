أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تختتم المعسكر الشتوي ببرنامج "إيدك معانا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تختتم المعسكر الشتوي ببرنامج "إيدك معانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، المعسكر الشتوي ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا" بالموسم الثاني للبرنامج، بمشاركة ٥٥ مبادرة لجميع محافظات الجمهورية، الذي تنفذه الوزارة في الفترة بين ٧ إلى ١١ فبراير الجاري.

وكرمت الوزارة، المشاركين بالبرنامج من أصحاب المبادرات المشاركة بالمعسكر تقديرًا لمشاركتهم به بمجالات حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة، السياسية، والاجتماعية، التنمية الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

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وقدم المشاركون من أصحاب المبادرات، عروضًا عن مبادراتهم ومحتواها وأهدافها أمام لجنة من الحكام ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة، وتنقسم المبادرات المشاركة بالبرنامج إلى مبادرات قائمة أي موجودة بالفعل على أرض الواقع، وهي مبادرات الخيميائي، الذهب الأخضر، اتكلم بالألوان، اعرف تاريخك، آثار بلا غبار، بسمة ورسمة، بينا هناسسها، تدريب طلاب علوم الأرض، حضارة مصر في عيون أطفالها، حلم الوصول، طلقني شكرا، ع السطح، فاعل خير، فكرة وحدوته، كانوبي، cup، كشاف المواهب، مكانك يهمنا، نموذج محاكاه محليات، مصر، هنشوف بلدنا على العجلة واعي، يسر.

وتكون البرنامج أيضا من مبادرات غير قائمة مازالت أفكار، وهي مبادرات أم الدنيا، باصي موهبتك، بيانولا، بسمة أمل، خليها تعيش طفولتها، الرياضة أسلوب حياة، الرياضة تساوي حياة، علم أم تعلم أمه، مفيش مستحيل لدعم شباب مصر، منصة الوسيط البيئي.

يذكر أن برنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج بالموسم الأول، عدد ١١٠٠ مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر.

