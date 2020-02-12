أخبار مصر | "ضبط 11 مصنعا" أبرزها.. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 11 مصنعا" أبرزها.. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والطب البيطري

ضبط محل مبيدات ومحل أعلاف وصيدلية بيطرية بنطاق مديرية أمن الفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

ضبط 30 سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة في مجال حماية البيئة والصحة العامة.

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ضبط 18 مكمورة فحم بنطاق مديرية أمن القليوبية و6 مخالفات مدخنة بنطاق مديرية أمن الفيوم، لعدم التزامها بالمساحات المقررة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتشوينات ووحدة معالجة متوقفة أثناء المرور وانبعاث أدخنة كثيفة.



ضبط 11 مصنع بنطاق مديريتي أمن الجيزة والفيوم، لارتكابه المخالفات اسوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، زيادة نسبة الضوضاء، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة.

ضبط 180 قضية غزل مخالف وجوابي صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد، بنطاق مديريتي أمن القليوبية والفيوم.



في مجال الملاحة الداخلية

ضبط 12 قضية متنوعة عبارة عن مخالفة شروط الترخيص، عدم اكتمال الطاقم الملاحي، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، حمولة زائدة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

ضبط 28 قرار تعد على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق مديريتي أمن القليوبية والجيزة بالمخالفة لقانون الري والصرف في مجال التعدي على منافع الري والصرف ونهر النيل.

