أخبار مصر | "شركات السياحة" تعتمد تشكيلًا جديدًا لغرفة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شركات السياحة" تعتمد تشكيلًا جديدًا لغرفة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، حيث تولى رئاستها علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بالغرفة.

وضم تشكيل غرفة شركات السياحة الجديد بالإسكندرية في عضوية مجلس الإدارة كل من: محمد أحمد عزت، وحسام الحلو، ومحمد عزت محمد، واحمد السيد، وإيهاب الجندي وماخي جافالاس ومريم جندي ومحمد يوسف وإسلام رشاد وأسامة قناوي وأيمن على النحراوي.

ومن جانبه وجه المانسترلي، الشكر لحسام الشاعر ومجلس إدارة الغرفة على تكليفه برئاسة الغرفة بالإسكندرية، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بعد ما قدمه المانسترلي ومجلسه السابق من خدمات للشركات السياحية بالإسكندرية وتنشيط الحركة السياحية والتنسيق مع محافظة الإسكندرية في دعم وتنمية الحركة السياحية بالثغر طوال الفترة الماضية.

وأكد، أن المجلس الجديد يتميز بكفاءات وخبرات متنوعة قادرين من خلال العمل المشترك وروح التعاون وضع الإسكندرية وشركاتها ضمن اكبر المدن الجاذبة للسياحة.

وأضاف المانسترلي، أنه سيتم عقد أول اجتماع للغرفة برئاسته غدا الخميس لاختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان وتشكيل هيئة المكتب وبحث أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل شركات السياحة خلال الفترة القادمة.