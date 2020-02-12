أخبار مصر | التضامن: "شغل أيدينا" شعار معرض ديارنا في قنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: "شغل أيدينا" شعار معرض ديارنا في قنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل معرض ديارنا بقنا، والذى ينظم تحت عنوان "شغل أيدينا" فعالياته في استقبال الجمهور لليوم الثالث على التوالي.

وصرح حسين الباز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بأن المعرض المقام بقاعة بسمة الجنوب بمدينة قنا على مساحة 900 متر يضم منتجات 18 جمعية أسر منتجة من محافظة قنا، بالإضافة إلى مشاركة من الجمعيات بمحافظتي سوهاج والبحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر.

وأضاف الباز، أن المعروضات تتميز بالتنوع ودقة التصميمات وجودة الخامات من المشغولات اليدوية التى تحمل التراث البيئي والملابس الجاهزة والزى المدرسي الذى يقدم بسعر التكلفة ومفروشات اخميم واللحاف الفيبر ومشغولات الجلود والإكسسوارات – والمنتجات الغذائية المتنوعة والخزف ومنتجات الراتان والنول الفرنسى والنحاس المطروق والسجاد والكليم.

وشهد حفل افتتاح المعرض الذى سيستمر فى الفترة من 10- 18 فبراير الجارى حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي؛ وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد - وكيل وزارة التموين، وإيمان أبو الخير- مدير الأسر المنتجة بالمديرية وعدد واسع من الحضور والتنفيذيين بالمحافظة.