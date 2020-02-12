شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأسمدة يختتم فعالياته بـ«إعادة تشكيل مستقبل الصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم المنتدى السنوي السادس والعشرون للأسمدة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل الصناعة مع التركيز بشكل خاص على سياسيات الأسمدة العالمية» فاعلياته، غدًا، وشارك فيه مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين ورؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية.

وقال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة ايڤر جرو للأسمدة المتخصصة، ورئيس الغرفة التجارية بالمنوفية، إنه من المستهدف نمو مبيعات الشركة بنسبة 15-20% خلال العام الجاري لتتراوح مابين ٥.٦-٦ مليارات جنيه، مع افتتاح المرحلة الثالثة من مجمع السادات، لافتًا إلى أن الشركة تحافظ على ضخ 80 ألف طن من إنتاجها بالسوق المحلية.

وأشار الخشن إلى أن الشركة تستهدف بدء تشغيل المرحلة الثالثة من مجمع مصانعها بالسادات خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، منوهًا إلى أن إرجاء التشغيل نظرًا لاحتياج مزيد من الوقت لتصنيع الماكينات المتخصصة للمصانع، وكذلك إيجاد التمويل الكافي للمشروع.

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وأشار الخشن إلى أن المرحلة الثالثة من المجمع تستحوذ على ما يقرب من 50%؜ من استثمارات الشركة بمدينة السادات بما يتراوح بين 4-4.5 مليار جنيه.

وخلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة على هامش المنتدى، أشار الخشن إلى أن هذه المرحلة تتضمن تشغيل 3 مصانع تتمثل في مصنع DCP (ثنائي فوسفات الكالسيوم) بطاقة إنتاجية 110 ألف طن سنويًا، ومصنع جديد لكلوريد الكالسيوم، ليصبح إجمالي الإنتاج 100 ألف طن سنويًا، ومصنع فوسفريك أسيد بتركيز 85% بطاقة 30 ألف طن سنويًا.

وذكر أن الشركة ضخت حتى الآن في المجمع استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا بطاقتها الإنتاجية القصوى، حيث تنتج نحو 360 ألف طن سلفات البوتاسيوم، و120 ألف طن نترات الكالسيوم، و120 ألف طن NPK،، و270 ألف طن حامض الكبريتيك، و100 ألف طن كلوريد الكالسيوم والذي من المستهدف أن تصل لنحو 150 ألف طن خلال العام المقبل، فضلا عن إنتاج DCP (ثنائي فوسفات الكالسيوم) بطاقة إنتاجية 110 ألف طن سنويًا الذي يدخل في إنتاج الأعلاف.

وعن الصادرات، قال إن تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية ساهمت في عدم تحقيق المستهدف التصديري خلال العام الماضي حيث بلغ حجم التصدير 140 ألف طن في مقابل 170 ألف طن كان مستهدف خلال 2019.