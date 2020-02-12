شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تتفقد مدرستي «الصناعية الفنية» و«العبور الإبتدائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بإدارة مدرسة مطروح الثانوية الصناعية الفنية بنات ومهارات طالباتها في المجالات الصناعية المختلفة، خاصة الطباعة والتفصيل والزخرفة والكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقدها المدرسة بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدارس مطروح.

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وأكدت «عثمان» على توجه الدولة وتشجيع ودعم التعليم الفنى، واهتمام محافظة مطروح برعاية أنشطة الطلاب في المجالات والمشروعات المختلفة والعمل على إقامة وتنظيم المعارض والمشاريع لدعم مهاراتهم وصقلها والاستفادة المادية من عائد اقتصادى لمنتجاتهم، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع المحلى.

كما تفقدت مدرسة العبور الابتدائية بالكيلو 7 للإطمئنان على سير العملية التعليمية، ووجهت بأهمية التوعية الصحية للطلاب مع مشاركة أولياء الأمور، وعدم استعمال التليفونات المحمولة أثناء اليوم الدراسى، مع مراجعة اجراءات أمن بوابة المدرسة بين الفترتين الدراسيتين صباحاً ومساءً حرصا على سلامة الطلاب.

وأكدت نائب محافظ مطروح أنه سيتم المرور المفاجئ على مدارس المحافظة لمتابعة إنتظام العملية التعليمية.