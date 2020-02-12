شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستقبل ممثلي المجلس القومي لشؤون الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ممثلي المجلس القومي لشؤون الإعاقة بكفر الشيخ، لمناقشة إحتياجات ذوى الههم وبحث المشاكل والتحديات التي تواجههم.

وقال المحافظ إنه تم مناقشة تطوير مدرسة النور للمكفوفين لتتناسب مع هذه الفئة من الطلبة النابغين لدعمهم والاهتمام بهم وذلك بالمشاركة المجتمعية، فضلًا عن مناقشة دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتضمنه من مزايا ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف تحقيق جودة الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة من أبناء محافظة كفرالشيخ بهدف تحسين أوضاعهم بما يسهم في دمجهم الفعال بالمجتمع.

حضر اللقاء عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وسامح صحصاح، مقرر المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومحمد الجريدي، وحسن عثمان، وجمعه شرف، أعضاء فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بكفر الشيخ.