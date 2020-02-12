شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الحوار» يطالب الأمم المتحدة بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قيام العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وزرع العبوات الناسفة في طريق قوات إنفاذ القانون، مما أسفر عن استشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية.

وطالب المرصد التابع للمؤسسة في بيان له، الأربعاء، أجهزة الأمم المتحدة والمقرر المعنى بمكافحة الإرهاب بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لوقوفها خلف كل العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر منذ إسقاط حكمها من قبل الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وأكد البيان مسؤولية الجماعة المصنفة إرهابيا في مصر، وعدد من الدول عن الحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر وسيناء على وجه الخصوص منذ عام ٢٠١٣، وتتنصل من نتائجها بإطلاق أسماء مختلفة عليها رغم اعتراف عناصرها بقيادة الجماعة لتلك التنظيمات وإشراف قياداتها الهاربة على تنفيذها، وهو ما يمثل انتهاكا مباشرا لمجموعة الاتفاقيات التي أقرتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وهو الحق الملازم للإنسان منذ الولادة.

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ورصد البيان العديد من العمليات الإرهابية التي قامت عناصر من تلك الجماعة بتنفيذها تحت مسميات مختلفة حتى يسهل على الجماعة الأم التنصل من نتائجها الدموية ضد الشعب المصري، لافتا إلى أن جماعة الإخوان احتفت من خلال فيلم وثائقي بكل من ضابط الصاعقة المصري السابق، مؤسس تنظيم «المرابطون»، الإرهابي الدولي هشام عشماوي، الخاضع حاليا في السجون المصرية، ومساعده الضابط المفصول، عماد عبدالحميد، الذي لقى مصرعه أثناء هجوم الواحات البحرية في أكتوبر2017.

واكد المرصد أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف الفقرة ‎ 3(و) من قرار الجمعية العامة ‎51/‎210 المؤرخ ‎17‏ ديسمبر 1996، والتي طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعى ذلك، أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل اﻷنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات.

من جانبه، قال سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، إن المشرع الدولي ألزم الدول الأعضاء بأن تحد من تدفق الأموال للإرهابيين، وأن تعالج تهديد تمويل الإرهابيين محلياً وعالمياً لحرمان الشبكات الإرهابية من التمويل والملاذ الآمن، عن طريق تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية المالية والاستخباراتية المالية والمتعلقة بفرض القانون والقضائية لمحاربة تمويل الإرهابيين لمواجهة التحديات التي يشكلها تمويل الإرهابيين من خطر داهم على حقوق الإنسان.

وأضاف «عبدالحافظ»، غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول في دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمدة على تغيير تلك التنظيمات لأسمائها حتى تظل الجماعة الأم بعيدة عن أي اتهام، موضحا أن دائرة العنف اتسعت لتضم دولا أخرى مثل سوريا وليبيا.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان وجدت في التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات أخرى تحت راية دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراضٍ في سوريا وليبيا، وقبلها إنشاء قواعد عسكرية تركية في قطر.