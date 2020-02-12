شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تودع الشهيد علي حسين الكفراوي بمسقط رأسه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند على حسين الكفراوي، ابن قرية منشأة جريس، الأربعاء، والذي استشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبد بشمال سيناء.

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حضر الجنازة مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية، حيث انطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدي خطاب بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله»، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

وقدم رئيس مركز ومدينة أشمون واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد المجند على حسين الكفراوي أعزب ويبلغ من العمر 22 عاما، ووالده يعمل سائق ووالدته ربة منزل ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند على حسين الكفراوي في المنوفية