شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني من التصويت.. إقبال نسائي على «تكميلية برلمان ملوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثاني من عملية التصويت على المقعد البرلماني الشاغر في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، الأربعاء، إقبالًا كبيرًا للسيدات للإدلاء بأصواتهن.

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كما شهد عدد من القرى بمركز ملوي مسقط رؤوس المرشحين والعزب التابعة لها، حشد بالسيارات الربع نقل لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، خاصة من كبار السن.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: محمد عبدالحكيم أبوزيد رشدان عن حزب مستقبل وطن رمز القلم، عبدالله محمد عبدالله خليفة مستقل رمز الحصان، أحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، زاهر ناجح زاهر قليني، مستقل رمز بندقية الصيد، أسامة عبدالشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، مستقل رمز الغزال.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جورج).