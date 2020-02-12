شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفة الجديدة تثير غضب «صناع الجبن» بالإسكندرية..واجتماع طارئ لـ«الغرفة التجارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، بالموافقة على مواصفة جديدة لـ4 أنواع من الجبن «رومى، وشيدر، وفيتا، وموزاريلا»، تحت رقم ١٠٠٧/٤ لسنة ٢٠٢٠، خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة رقم 333، في 3 فبراير الجاري، تمهيدا للاعتماد من الوزير وإصدار قراره بمنح الصناع مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم على ألا تطبق المواصفة الجديدة على الجبن المنتجة بتاريخ سابق لصدور القرار، في غضب صناع وتجار الإسكندرية، وعبروا عن رفضهم للمواصفة الجديدة.

وعقدت شعبة منتجي الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعا طارئا، مساء الثلاثاء، بدعوة من أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمناقشة قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومدى تأثير المواصفات الجديدة عليهم، دون الرجوع إليهم ومناقشتهم.

وقال عادل غباشى، رئيس الشعبة إن «التجار والصناع يسجلون اعتراضهم الكامل على المواصفة الجديدة، مطالبين وزير الصناعة والتجارة بإرجاء اعتماد مجلس الهيئة بالموافقة على المواصفة الجديدة، حتى مناقشتها مع أرباب المهنة على مستوى الشعب بالغرف التجارية، مؤكدين تفهمهم لاتجاه الدولة إلى التحديث، مطالبين بالرجوع إليهم قبل إصدار مواصفات جديدة».

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وأضاف «غباشى»، خلال الاجتماع، أن «الهيئة قررت منح الصناع والتجار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وهى مدة غير كافية على الإطلاق، ولابد أن تمتد لعام ونصف العام، وهو موعد صلاحية الجبن الرومي، لحين انتهاء المخزون من الأسواق لتجنب التضارب في تنفيذ القانون»، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، كل من رئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، والدكتور رضا عبدالجليل، مدير اللجنة الفنيه بغرفة الصناعات الغذائية وأصحاب مصانع وتجار.

من جهته، أشار المهندس عمرو أبوداود، النائب الأول لرئيس شعبة منتجى الألبان بالغرفة التجارية، المتحدث الرسمي لها، إلى أن «المشاركين طالبوا بمراعاة طبيعة البيئة، وأن هذا المنتج صحي ١٠٠% وطبيعي ولا يدخل فيه مواد إضافية، وتتميز المواصفة الجديدة بأنها منعت استخدام دهون أو زيوت نباتية، بخلاف دهن اللبن، مشددين على أن الغلاف الخارجي للجبن الرومي يحمي الطبقة الداخلية، وأن المستهلك لا يأكله».

واتفق الحضور على إنشاء مدرسة فنية لتدريب العاملين بمصانع الجبن، وإعداد دراسة علمية بالبنود المراد تعديلها، بمشاركة أساتذة من كلية الزراعة، وأهل المهنة وتقديمها لهيئة المواصفات.

وأضاف «أبوداود»، أن المواصفه الجديدة، نصت على أن فتره التسوية تعتبر من مراحل التصنيع؛ سواء بمناشر الرومي (مخازن)، أو تلاجات التبريد، ولا يحق لأي جهة رقابية أخذ عينات إلا من المنتج النهائي، مؤكدا اعتماد هذا القرار من هيئة المواصفات رسميا.

وأوصى الحضور، بتعديل نسب الميكروبيولوجية، بالنسب العالمية المصرح بها لوجود بعض النسب أقل من المعدل المسموح بها في الكود، ومطالبة الجهات الرقابية بعدم أخذ عينات، خلال فترة تسوية الجبن، الراس والدمياطي، وهي في مخازن التسوية، أو تلاجات التبريد، وذلك حسب المواصفة والخطاب المرسل من هيئة المواصفات والجوده بهذا الشأن.