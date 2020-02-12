شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتابع أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بالحبايشة، بطاقة 33 ألف متر مكعب/ يوم، والتي تخدم مدينة البداري ومدينة ساحل سليم وبعض قرى المركزين، وذلك للمتابعة الدورية والتأكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم.

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جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

تفقد المحافظ أقسام المحطة وأحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح عن المحطة التي تتكون من 3 محطات رفع صرف صحي منهم محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كم بمدينة البداري و16 كم بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الجزء الأخر وكذلك مدينة ساحل سليم عقب الانتهاء من خط السيب النهائي كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي 2 بمدينة البداري.

وشدد المحافظ على الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد له لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في أسرع وقت ممكن طبقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء وتذليل العقبات أمام مواصلة الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مطالبًا بسرعة نهو الأعمال وربط جميع محطات الرفع والشبكات بها تمهيدًا لتشغيلها.

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم