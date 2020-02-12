شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تشيد بمستوى الخدمة الطبية خلال تفقدها وحدتين صحيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وحدة طب الأسرة بالكيلو7، والوحدة الصحية بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، مشيدة بمستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للأهالى، والالتزام بتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من حسن التعامل مع المرضى من خلال سؤال المواطنين.

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وتابعت «عثمان» مدى توافر الأدوية اللازمة وضرورة الاطمئنان على مدة صلاحية الأدوية، ووجهت بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية والتشديد على الاهتمام بالنظافة، وعرض قائمة بأسعار الأدوية والمستلزمات والوسائل الطبية المختلفة لتعريف الأهالى بها كوسائل تنظيم الأسرة وغيرها.

وطالبت نائب محافظ مطروح بالاستمرار بمستوى أداء الوحدتين كنموذج مشرف من الالتزام والانضباط من فريق عمل الأطباء والتمريض مع أهمية التزام جميع الوحدات الصحية الأخرى على مستوى المحافظة بمستوى الأداء. كما تم عرض بعض المشكلات بالوحدات الصحية خاصة أهمية العمل على رفع كفاءة المباني، وأكدت أنه تم العرض على اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والذى وجه بوضع الحلول السريعة والفورية لتطوير الوحدتين لمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالى.

وعلى صعيد متصل، تفقدت «عثمان»، قسم الاستقبال بمستشفى الاطفال، لمتابعة تلافى عدد من ملاحظات خلال مرورها السابق للمستشفى. وأكدت أنه بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سيتم المرور الدورى والمفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للارتقاء بها لتحسين مستوى الأداء ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.