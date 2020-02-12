شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُحيل رئيس وحدة محلية ومدير إدارة أملاك للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، إيقاف رئيس الوحدة المحلية القروية بالتلين، ومدير مكتب إدارة الأملاك بمركز ومدينة منيا القمح، عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونية بالديوان العام، وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتلاعب في ملف تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام، والتواطؤ مع مسؤولين بالقرية وتقديم تقارير غير صحيحة عن موقف أراضي أملاك الدولة بالقرية.

ونظرا لعدم وضوح التقارير المعروضة على المحافظ، وتضارب وعدم كفاية المعلومات في واقعه مصرع تلميذ بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة أبوطوالة الابتدائية أسفل عجلات سيارة لخروجه من المدرسة أثناء فترة الفسحة، لعدم وجود سور حول المدرسة، قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة أبوطوالة الابتدائية، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية لمعاينتها، والوقوف على كل أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية، لتوفير جوانب الأمن والسلامة داخلها حفاظاً على أرواح التلاميذ.

Advertisements

قام المحافظ بمراجعه قرار التخصيص الصادر لبناء المدرسة لمعرفة المساحة الكلية بالقرار، ومطابقتها بالمساحة الفعلية للمدرسة، كما قام بالاطلاع على تقرير لجنة الفحص الإنشائي للمدرسة ،وبعد معاينه المحافظ لكل ما سبق على الطبيعة تبين له عدم الالتزام بالمساحة المحددة في قرار التخصيص لإنشاء المدرسة، وعدم الصلاحية الإنشائية لأحد مباني المدرسة، واكتشف المحافظ تعديات صارخة على أملاك الدولة وتواطؤ من العاملين بالوحدة المحلية مع مسئولين بالقرية، وهو ما يعتبر فساد مباشر وإهدار مقصود للمال العام، ليقرر المحافظ وقف رئيس الوحدة المحلية القروية بالتلين، ومدير مكتب إدارة الأملاك بمركز ومدينه منيا القمح عن العمل وإحالتهما للتحقيق، ونقل التلاميذ لمدرسة أبوطوالة الثانوية في الفترة المسائية، ابتداء من الأحد القادم، وتكليف المهندس احمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، باستعجال تقرير اللجنة الهندسية للبدء في إجراءات الإحلال والتجديد الجزئي للمدرسة، حفاظاً على أرواح التلاميذ

كما أمر المحافظ حسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، وحرم الطريق بمحيط مدرسة أبوطوالة الابتدائية والتي تتمثل في جراج مقام بالمخالفة ورصيف لصيدلية وكافيتريا، وإحالة المسئولين عن هذا الكم من الفساد بالوحدة المحلية بالتلين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه لا يعتمد على التقارير المكتوبة، ويستجيب لاستغاثات وشكاوى الأهالي ويقوم بنفسه بالمعاينة على الطبيعة للتعرف على حقيقة الشكوى، وجدية اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً والتعامل معها، وحلها دون تهاون لتوفير الجو الأمن لتعلم الطلاب وليشعر المواطن أن شكواه مسموعة ومستجاب لها.