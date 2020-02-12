شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والذى أقيم برعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

وقال «الهجان» إن المعرض يهدف إلى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات في مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، مضيفا أن معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من ١١٦ مشروعا بمشاركة ١٦٧ طالبا من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات في20 مجالا من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة.

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من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، معربا عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذي ضم عدد من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية.

وأشار «السعيد» إلى حرص جامعة بنها على دعم المبتكرين والمبدعين وقامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء ببيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.

فيما لفت طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سوف يشارك في لجنة التحكيم نخبة من أساتذة جامعة بنها لتقييم المشروعات والاختراعات المقدمة من العقول الشابة الواعدة لاختيار الفائزين على مستوى المحافظة لدخول التصفيات النهائية والتى تتم على مستوى الجمهورية.

وأشار «عجلان» إلى أنه تم تنظيم المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات التعليمية بالقليوبية واختيار المشروعات العلمية والهندسية الفائزة للتنافس على مستوى القليوبية ثم التصعيد للتنافس على مستوى الجمهورية ثم يتم ترشيح عدد من المشروعات المقدمة لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لقواعد المسابقة خلال شهر مايو المقبل.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020