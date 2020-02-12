شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مصانع تدوير القمامة بالدقهلية.. والمحافظة: «مستعدون بخطة بديلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 19 يوم من انتهاء عقدها رسميا توقفت شركة «ايكارو» العاملة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بمحافظة الدقهلية عن العمل، ما أدى إلى توقف مصانع تدوير القمامة بالمحافظة واغلاق أبوابها في وجه سيارات جمع القمامة من الوحدات المحلية، وحررت محافظة الدقهلية محاضر ضد الشركة، وأعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والمتحدث الرسمي للمحافظة أنه توجد خطة بديلة للتخلص من المخلفات قائلا: «كنا مستعدين بخطة بديلة وعاملين حسابنا».

وفوجئ العاملون بقطاع النظافة بالدقهلية بتوقف مصانع تدوير القمامة وعددها 5 مصانع بنطاق المحافظة في مناطق سندوب والسنبلاوين وأجا والمنزلة وبلقاس ورفضها استلام القمامة سواء في مواقع التجميع أو مصانع التدوير وأعلنت شركة «ايكارو» المالكة للمصانع والقائمة على تشغيلها أنها لاتستطيع التشغيل بسبب تأخر مديونيتها وعدم قدرتها على توفير السولار الخاص بتشغيل المعدات، وأعلنت محافظة الدقهلية عن خطة بديلة لاستيعاب المخلفات والقمامة التي تنتجها المحافظة وتقدر بنحو 3500 طن يوميا.

وأكدت مصادر بالشركة أن عقدها انتهى رسميا في شهر نوفمبر الماضي ورفضت وزارة البيئة والمحافظة تجديد العقد، وكانت الشركة تعمل حاليا بنطاق المحافظة خلال المدة الانتقالية المقررة في العقد وهى ثلاث شهور تنتهى في 29 فبراير الجاري، لكن المحافظة تقاعست عن توفير التزاماتها المالية نحو الشركة بحجة عدم تنفيذ بعض البنود وهو ما تسبب في تراكم الديون على الشركة وعدم قدراتها على توفير السولار الخاص بالتشغيل فتوقفت عن العمل قبل انتهاء المدة بنحو 19 يوما.

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وتسبب توقف المصانع عن استلام القمامة إلى حدوث ارتباك في قطاع النظافة بالمحافظة وحررت محافظة الدقهلية عدد من المحاضر ضد الشركة لإخلالها بشروط التعاقد وتوقفها عن العمل دون سابق انذار، وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع طارئ لقطاع النظافة لعرض الخطة البديلة والبدء في تنفيذها فورا لحل المشكلة .

وقال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة: «كنا نعلم أن الشركة هتتوقف عن العمل تماما يوم 29 فبراير الجاري بعد انتهاء الفترة الانتقالية ووضعنا خطة بديلة للتعامل مع المشكلة وجاهزين لتطبيقها فور انتهاء عقد الشركة ولكن توقف الشركة بشكل مفاجئ وقبل موعدها الرسمي عجل بتنفيذ الخطة البديلة ولم يحدث أي ارتباك حيث بدأنا في التنفيذ فورا»

وأضاف: «الخطة البديلة تتضمن 4 محاور رئيسية وهى الأول: اختيار نقاط لتجميع القمامة فيها في مختلف قطاعات المحافظة ثم نقلها للمقلب الرئيسي بقلابشو ببلقاس وهذا أسلوب متبع في معظم محافظات الجمهورية ومسؤولية الوحدات المحلية هي جمع القمامة ونقلها لنقاط التجميع، الثاني: تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتولى نقل القمامة من نقاط التجميع إلى منطقة قلابشو خلال الفترة الانتقالية لحين التعاقد مع شركة جديدة، الثالث: تم عمل كراسة جدية للإعلان عن التعاقد مع شركة جديدة للعمل في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة، الرابع: تنفيذ منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع وحتى التخلص الآمن وهذا البند بدأنا فيه منذ فترة».

واستطرد: «مش عايز الناس تقلق من وجود تجمعات قمامة في بعض الأماكن لأنها ستكون نقاط التجميع التي سيتم نقلها بعد ذلك لمنطقة قلابشو وهذه النقاط تم اختيارها بعناية ومناسبة بيئية وبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان وهذا الوضع مؤقت وسينتهى قريبا جدا».