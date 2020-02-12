مصرع 2 وإصابة 11 فى تصادم ميكروباص مع جرار زراعى فى الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مستشفتى الصالحية الجديدة وفاقوس العام بالشرقية، جثتين و11 مصابا، أثر تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعى على طريق أبو شلبى دائرة مركز فاقوس ، وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لـ"الخليج 365"، إنه تم التحفظ على جثتان تحت تصرف النيابة، بمشرحة مستشفى الصالحية، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى فاقوس العام، لحاجتهم لعرض وجراحة مخ وأعصاب وعظام، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين . Advertisements

تصادم سيارة مع جرار بالشرقية

تصادم سيارة مع جرار بالشرقية

تصادم سيارة مع جرار بالشرقية

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