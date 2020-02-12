شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة.

حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات فى مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا، ومشاركته في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى.

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة ، أحبطت وزارة الداخلية تهريب قرابة 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

المرصد السوري: انسحاب القوات التركية من مواقعها بعدد من المدن والقرى بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات التركية من مواقعها في عدد من المدن والقرى بسوريا منها قرى حليوة وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، وأوضحت مصادر أنه توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) على بعد 3 كلم عنها.

ورصد المرصد السوري منذ أيام قليلة، تفاصيل جديدة حول عملية انسحاب القوات التركية من المنطقة الشمالية لتل أبيض بريف الرقة الشمالي، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري بأن القوات التركية المنسحبة أعادت انتشارها بمنطقة أخرى وهي المنطقة الغربية لتل أبيض، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن عملية سحب القوات التركية إلى المنطقة الغربية من الشمالية جاءت لأسباب عدة، أبرزها العمليات الخاطفة التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث قتل نحو 20 من المليشيات الموالية لتركيا هناك بهجمات خاطفة لعناصر قسد خلال الأيام القليلة الفائتة، فضلاً عن تسليم نحو 40 عنصر من فصيل “لواء المجد” لسلاحهم بغية الذهاب إلى إدلب.

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة التقطها أحد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية صورة ليلية لمصر، تظهر أماكن تركز التجمعات السكانية في البلاد، لا سيما على ضفاف نهر النيل.

وأظهرت الصورة التي التقطها أحد أعضاء طاقم "إكسبيديشن 25" في محطة الفضاء الدولية، في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر، بجانب الأضواء المنتشرة في العاصمة القاهرة والإسكندرية ونهر النيل، وذلك وفقا لـ "سكاى نيوز".

الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)

Advertisements

عٌقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس ( G5 ) وممثلى الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

بدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الإتحاد الأفريقى.

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بالزغاريد والهتاف.. فيديو

شيع منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر بالجيزة وعدد كبير من قيادات الجيش والشرطة وقيادات محافظة الجيزة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء فى جنازة عسكرية مهيبة.

والتف جثمان الشهيد بعلم مصر، كما رفع عدد من المشيعين علم مصر، وأطلقت النساء الزغاريد، وردد المشيعون هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

الصحة العالمية تحذر من "كورونا جديد" فى منطقة تضم 37 دولة

حذر تاكيشى كاساى مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي من وجود "مجموعات عنقودية من فيروس كورونا المتحور الجديد لا صلة واضحة لها بالصين"، وأشار كساى بصورة خاصة إلى حالات العدوى المحلية، وقال إنه على جميع الدول فى المنطقة " الاستعداد لاحتمالات وقوع حالات عدوى أوسع نطاقا".

وحسب وكالات أنباء، كانت ماليزيا قد سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس، الذى أطلقت عليه المنظمة رسميا اسم كوفيد-19، فى حين بلغت حالات الإصابة بالفيروس فى سنغافورة 47 حالة، أكثر من نصفها حالات عدوى محلية.

يذكر أن منطقة غرب الباسفيكى تغطى بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية 37 دولة من بينها الفلبين، والصين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا واستراليا.

وكانت قد طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا .. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

القوات الأمريكية تطلق النار على أهالى قرية شرق القامشلى بسوريا وتقتل مدنيا

لقى مدنى مصرعه، جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالى قرية "خربة عمو" بشرق القامشلى، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السورى لمنع عربات أمريكية من المرور، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أهالى القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكى، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكى باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

أكدت الشرطة الهولندية، وقوع انفجار ثانى فى مركز بريد فى امستردام، مؤكدة أن هذا الانفجار لم يشهد أى ضحايا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

ذكرت الشرطة فى امستردام اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مكتب شركة للبريد فى أمستردام قد يكون بسبب رسالة ملغومة، وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار.

وكانت قد ألقت شرطة هولندا القبض على 4 أشخاص يشتبه فى ارتكابهم محاولة فاشلة مشبوهة لتهريب سجين أو اثنين من سجن بمدينة زوتفن الواقعة شرقى البلاد.