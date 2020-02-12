شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بالزغاريد والهتاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر بالجيزة وعدد كبير من قيادات الجيش والشرطة وقيادات محافظة الجيزة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء فى جنازة عسكرية مهيبة.

والتف جثمان الشهيد بعلم مصر، كما رفع عدد من المشيعين علم مصر، وأطلقت النساء الزغاريد، وردد المشيعون هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

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وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.