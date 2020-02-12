شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد مصطفى عبيدو بقريته بمنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة بمركز منشأة القناطر بالجيزة، وعدد من قيادات الجيش والشرطة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء.

ويتم تشييع جنازة عسكرية للشهيد، بحضور عدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وقد تجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومون بمجهودات كبيرة فى سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، فى ضربات استباقية متنوعة، وكذلك فى العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتى ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار فى الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.





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