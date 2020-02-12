أخبار مصر

الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد مصطفى عبيدو بقريته بمنشأة القناطر بالجيزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد مصطفى عبيدو بقريته بمنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة بمركز منشأة القناطر بالجيزة، وعدد من قيادات الجيش والشرطة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء.

ويتم تشييع جنازة عسكرية للشهيد، بحضور عدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وقد تجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومون بمجهودات كبيرة فى سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، فى ضربات استباقية متنوعة، وكذلك فى العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتى ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار فى الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

84568321_1091521867868751_6021327502251655168_n
 

 

Advertisements
84935259_2568893293339287_4676868941782450176_n
85025863_815436402306140_7540937182693818368_n
 

 

85050352_172800324154808_4591900006037848064_n
 

 

85068614_837584589997764_7477892860994387968_n
 

 

85080407_224304148582994_530569980228403200_n
 

 

85153108_1859084954224344_4932075761071816704_n
 

 

86609159_587920055389959_4840468626953732096_n
 

 

86648305_2511918659082381_7590770021781995520_n
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد مصطفى عبيدو بقريته بمنشأة القناطر بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا