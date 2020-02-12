شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة: اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ 1250 عاملا برفع الحوافز الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إحدى الشركات، واللجان النقابية للعاملين بإحدى مصانع الشكولاتة ومصنع البسكويت، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتقرير مزايا لنحو 1250 عاملا ، برفع الحوافز الشهرية، وبدل الورادى والأقدمية ومزايا أخرى.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على رفع نسب الحافز الشهرى من 8% إلي 10% من الراتب الشهرى، ورفع بدل الورادي من 200 إلى 240 جنيها، وبدل الأقدمية ليصبح 240 جنيها لمن أمضى أكثر من 20 عاما و300 جنيه، مقطوع خاضع للضريبة شهريا لمن أمضى أكثر من 25 عاما بالخدمة من أول يناير 2020.

وقال الوزير إن الاتفاقية استحدثت بدل بنفس قيمة بدل الورادى يصرف بصفة شهرية مقطوع خاضع للضريبة للعاملين بنظام تنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام فى الأسبوع.

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أما بالنسبة للتقاعد المبكر فيتم تعديل سياسة إنها الخدمة لتتضمن بدلات الورادى، وبدل الأقدمية، ورفع قيمة مكافأة بلوغ سن المعاش القانوني إلى 130 ألف جنيه، ويتم إقرار زيادة سنوية لقيمة كوبون رمضان طبقا لمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزى.

وبالنسبة لتنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية، فى حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام فى الأسبوع، يتم تطبيق هذا النظام بالنسبة لفرق العمل الخاصة بخطوط الانتاج التي تتطلب العمل بصورة متصلة لسبعة أيام فى الأسبوع طبقا لقرار الشركة وحاة العمل وبحد أدنى ستة أشهر، ويتم استحداث فريق عمل رابع لتبادل أيام الإجازات.

يتم العمل لخمس أيام ثم الحصول علي يوم راحة أسبوعية ، متبوعا بخمسة أيام عمل ثم الحصول على يومى راحة أسبوعية (5 عمل - راحة)(5 عمل - يومان راحة ) (5 عمل - يومان راحة) 5 عمل - راحة).

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.