شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعى شهيد الواجب الوطنى العميد مصطفى عبيدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، الذى استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولأسرة الشهيد مؤكداً أن «كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على الدفاع عن أرضه ومقدرات مواطنيه .

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وأكد محافظ الجيزة أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يضحيان بكل غال ونفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالى علينا جميعاً حتى يشعر المواطن المصرى بالأمن .

وشيع بعد ظهر اليوم الأربعاء، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر بالجيزة وعدد كبير من قيادات الجيش والشرطة وقيادات محافظة الجيزة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، فى جنازة عسكرية.

والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الأعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.