شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنجح فى إنقاذ مسن بالقاهرة وتنقله إلى دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على البلاغ الوارد لفريق أطفال وكبار بلامأوى التابع للوزارة، الذى يفيد بوجود رجل يفترش الشارع بحى حلوان، على الفور وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى للتعامل مع الحالة وتوفير كافة الحماية والرعاية، و قام الفريق بالتحرك فورا وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يدعى " أ.ب" يبلغ من العمر 53 عاما وقد طرد من المنزل على يد الأخ بهدف الاستيلاء على المعاش الخاص به.

وقام الفريق باتخاذ الاجراءات اللازمة والإسعافات الأولية وإيداع المواطن بمؤسسة عقيلة السماع بحلوان.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد اعتمدت لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للأطفال انطلاقاً من رؤية الوزارة بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية فى النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة فى دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة فى مجال رعاية وحماية الأطفال بلامأوى لافتة إلى أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدنى "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استاد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعى لأبناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.





إنقاذ مسن بالقاهرة ونقله الى دار رعاية (1)

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إنقاذ مسن بالقاهرة ونقله الى دار رعاية (2)



إنقاذ مسن بالقاهرة ونقله الى دار رعاية (3)



