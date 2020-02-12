"شركات السياحة" تعتمد التشكيل الجديد لغرفة الإسكندرية برئاسة علي المانسترلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة.

ضم تشكيل غرفة شركات السياحة الجديد بالإسكندرية في عضوية مجلس الإدارة كل من محمد احمد عزت وحسام الحلو ومحمد عزت محمد واحمد السيد وإيهاب الجندي وماخي جافالاس ومريم جندي ومحمد يوسف وإسلام رشاد وأسامة قناوي وأيمن على النحراوي.

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ومن جانبه، وجه على المانسترلي الشكر لحسام الشاعر ومجلس إدارة الغرفة على تكليفه برئاسة الغرفة بالإسكندرية، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد ما قدمه المانسترلي ومجلسه السابق من خدمات للشركات السياحية بالإسكندرية وتنشيط الحركة السياحية والتنسيق مع محافظة الإسكندرية في دعم وتنمية الحركة السياحية بالثغر طوال الفترة الماضية.

وأكد المانسترلي على ان المجلس الجديد يتميز بكفاءات وخبرات متنوعة قادرين من خلال العمل المشترك وروح التعاون وضع الإسكندرية وشركاتها ضمن اكبر المدن الجاذبة للسياحة.

ومن ناحيته، قال على المانسترلي عقب تعيينه رئيسا لغرفة شركات السياحة بالإسكندرية لفترة جديدة أنه سيتم عقد أول اجتماع للغرفة برئاسته غدا الخميس لاختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان وتشكيل هيئة المكتب وبحث أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل شركات السياحة خلال الفترة القادمة. ويرأس المانسترلى لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة والتى كانت قد نظمت منذ أسبوع الدورة التدريبية عن استخدام منصتى " فيس بوك والانستجرام " للتسويق السياحى واستمرت لمدة يومين، وتهدف الدورة التدريبية الى رفع قدرات الشركات فى التسويق السياحي دولياً واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق. وتأتي الدورة فى اطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة اخر التطورات العالمية في التسويق، ويتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة على المانسترالى ، ولجنة السياحة الالكترونية برئاسة محمد فاروق عضوى مجلس ادارة غرفة شركات السياحة ويقوم بتقديمها المهندس احمد صبرى مستشار الغرفة للتسويق الالكترونى و التحول الرقمى.