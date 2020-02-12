محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، زيارة إلى عزبة الهجانة لمتابعة تطويرها، ووجه برصف الطرق لتسهيل انتقال المواطنين وتدبير مطالب الأهالي وسرعة إنجاز التطوير. وتشمل عمليات التطوير خاصة عند منطقة الكيلو 4.5 إزالة موقف الأتوبيسات ويجري تحويله لحديقة حضارية إلى جانب طلاء واجهات المنازل على نفقة الدولة ونقل أعمال المرافق من كهرباء وغيرها إلى الشوارع الرئيسية وتأهيل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية للعزبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة السيسي.. ننشر تفاصيل تطوير عزبة الهجانة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.