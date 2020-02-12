"حُرقوا أثناء النوم".. "ماعت" تدين مقتل 30 شخصًا في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي، الذي راح ضحيته 30 شخصًا على الأقل بهجوم في ولاية "بورنو" حيث تشهد اضطرابات في شمال شرق نيجيريا، مطالبة بمزيد من الدعم الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية في نيجيريا.

واعتبرت ماعت، في بيان، اليوم الأربعاء، مهذا الحادث -حُرق على إثره ما لا يقل عن 30 من سائقي الشاحنات أثناء النوم وأعقبه نهب قرية أونو المجاورة التي تبعد 25 كم عن ميدوغوري قبل أن يضرموا فيها النار- يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تلك الجماعات التي تدعي أنها تخدم الدين لا تهدف إلا لخدمة مصالحها ونشر أفكارها التخريبية.

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ونعت مؤسسة ماعت، الضحايا الأبرياء، مطالبة بنشر القوات الأمنية في المنطقة التي يغيب فيها الأمن (على الطريق بين ولاية يوبي وولاية بورنو)، وتعتبر منطقة استراتيجية هامة لملايين المواطنين المحاصرين بالعنف وتضاعفت فيها الهجمات وعمليات الخطف في الأسابيع الماضية.

وقال أيمن عقيل، رئيس ماعت، إن المجتمع الدولي يجب أن يقدم مزيد من الدعم العسكري للدولة التي تعاني من جراء هذا الإرهاب منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في الوقت الذي ينتشر فيه الإرهاب في دول الساحل الغربي.

وحذر عقيل، من أن إمكانية التعاون بين التنظيمات المتطرفة في غرب أفريقيا أصبحت مطروحة في ظل التطور الذي يشهده عمل تلك التنظيمات يومًا بعد يوم، ومع دعم العديد من الدول الخارجية لتلك التنظيمات، بما يهدد إقليم غرب أفريقيا والقارة بأكملها.