وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو لمسقط رأسه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى قرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة، جثمان الشهيد أ.ح مصطفى عبيدو، لتشييعه إلى مثواه الأخير، في جنازة عسكرية يحضرها قادة وصباط من القوات المسلحة.

وتجمع الآلاف من أهالي قرية وردان والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، وسط حضور الكثير من أهله وأقاربه وزملاءه بالقوات المسلحة المصرية.

واستشهد أمس العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، دفعة 90، قائد اللواء 134 مشاة أمس بسيناء.