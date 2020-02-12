بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين في منطقة النزهة .

أثناء مرور المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرائد مصطفى الشعبيني، معاون المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح ـ دائرة القسم اشتبه في دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص أمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم كل من أمير عاطل قائد ومالك الدراجة، حاتم ميكانيكي سيارات، عبد الله عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية طبنجة صوت تركي الصنع ، وعدد 7 طلقات صوت، سلاح ابيض مطواة، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه ، خاتم ذهب أبيض، ساعة يد، 2 هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية.

وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من سميرة محامية بإسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

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باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ.

وبتطوير مناقشتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الإسلوب واعترفوا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ناصر صاحب محل هواتف محمولة وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.