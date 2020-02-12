النقض تؤيد سجن متهمي "الشبكة الدولية في الاتجار بالأعضاء البشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.