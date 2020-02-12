ضبط 3 أشخاص سرقوا 8 بطاريات من شركة اتصالات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ملابسات واقعة سرقة 8 بطاريات من موقع إحدى شركات الاتصالات بالغربية، غذ تبين أن واراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، تم ضبطهم.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص (فرد أمن بإحدى شركات الاتصالات -مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) باكتشافه سرقة 8 بطاريات من داخل موقع الشركة محل عمله الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بأسلوب المغافلة، وأضاف بأن إحدى البطاريات مزودة بجهاز تتبع(GBS)بنطاقه مدينة قويسنا.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ("حاصل على دبلوم -عامل – سائق" -مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا)

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل ملك وقيادة الأخير "السائق"، وعُثر بداخلها على المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع (شخصين -مقيمان بالغربية) باستخدام السيارة المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ تحديد وضبط المتهمان الهاربان.