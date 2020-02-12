بأسلوب "كسر الباب".. ضبط عصابة سرقة المساكن في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة عين شمس.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بمول البدري الكائن بشارع عين شمس دائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض جهاز لاب توب للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

Advertisements

انتقل الرائدان عمرو شريف وكريم الأهواني، معاونا مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلاً من "حمد.س" عاطل، "ياسر.ن" عاطل وبحوزتهما جهاز لاب توب ماركة توشيبا، شاحن مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكن عبد القوي مهندس اتصالات بأسلوب كسر الباب، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب "، واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة جهاز لاب توب ماركة DELL ، هاتف محمول ماركة سامسونج من داخل مسكن المدعو "حسام غ ع ا"، 30 مندوب مبيعات ومقيم شارع عبد العظيم مالك ـ دائرة القسم بذات الأسلوب والمحرر بشأنها المحضر رقم 2443 لسنة 2020م جنح القسم، تم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.