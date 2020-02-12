"المرور": ضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة و20 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4234 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و209 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و17 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة "موقف عشوائي"، و36 مخالفة شروط الترخيص، و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.